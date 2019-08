Cérémonie d'ouverture des Jeux africains : une fresque exquise sur le Maroc de la paix et de la tolérance

Une fresque exquise sur le Maroc de la paix et de la tolérance a marqué la cérémonie d'ouverture de la 12è édition des Jeux africains, présidée, lundi soir à Rabat, par le Prince Moulay Rachid.



Marquant le coup d'envoi des 12è Jeux africains qui s'étalent sur une dizaine de jours, cette cérémonie nocturne, a exalté, en son et lumière, les couleurs africaines sur le sol marocain à travers la participation de centaines de jeunes et enfants enchaînant danses et chorégraphies diverses formant un cercle autour de la Tour Hassan reconstituée au cœur du stade spécialement pour le spectacle.



Ce spectacle a été rehaussé par de belles fresques portées par une série de tableaux symbolisant à la fois la nature diversifiée du Royaume marocain, sa richesse artistique et culturelle, et célébrant les couleurs du drapeau marocain, les 20 ans de règne du Roi Mohammed VI et l'enracinement africain du Maroc.