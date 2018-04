Centre du Nigeria: 18 morts dans une attaque contre une église

L'attaque, menée par une trentaine d'hommes armés, s'est produite tôt mardi matin, au cours d'une messe de funérailles dans le village de Mbalom, selon le patron de la police de l'Etat de Benue, Fatai Owoseni.



"Des bandits suspectés d'être des éleveurs ont attaqué Mbalom, tuant deux révérends pères" dans l'église pendant la cérémonie funéraire, a-t-il déclaré à la presse.



"Nous avons récupéré 16 corps (de fidèles) et ceux des deux prêtres sur les lieux de l'attaque", a ajouté M. Owoseni, précisant que la police "fouillait toute la zone" pour retrouver les coupables et les traduire en justice.



Le diocèse de Makurdi, capitale de l'Etat de Benue, a confirmé l'attaque et la mort des prêtres Joseph Gor et Felix Tyolaha dans un communiqué condamnant les violences.