Cellule terroriste démantelée à Nador et Berkane : Localisation de deux sites où étaient menées des expériences de fabrication d'explosifs

Les recherches en cours menées par le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), suite au démantèlement d'une cellule terroriste liée à "DAECH", le 05 septembre à Berkane et à Nador, ont permis de localiser deux sites dans une zone montagneuse au douar Imchtassen, dans la commune Dar al-Kabdani (province de Driouch), où les membres de cette cellule menaient des expériences en matière de fabrication d'explosifs, précise un communiqué du ministère de l'Intérieur.



Les fouilles et constations menées sur place ce lundi ont permis la saisie des restes d'une cocotte-minute, d'un tube métallique, de câbles électriques et de clous utilisés dans des opérations expérimentales de fabrication d'une charge explosive à distance, indique la même source, ajoutant qu'il a aussi été procédé, au domicile de l'un des suspects, sis à Selouane (province de Nador), à la saisie de tubes en plastique de taille moyenne qui seront soumis à l'expertise scientifique. L'enquête en cours avec les éléments arrêtés a permis de révéler leur implication dans la planification de l'exécution de plusieurs projets terroristes ciblant des sites sensibles dans le Royaume.



Les mis en cause seront déférés devant la justice une fois achevée l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, conclut le communiqué.