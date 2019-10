Céline Dion reporte ses concerts à Montréal en raison d'un virus à la gorge

La star canadienne Céline Dion a annoncé jeudi le report de deux spectacles programmés à Montréal en raison d'un virus à la gorge.



Les concerts initialement programmés les 4 et 5 octobre dans le cadre de sa tournée internationale "Courage", auront lieu les 18 et 19 février prochain.



Dans un message adressé à son public sur sa page Facebook, la diva canadienne s'est déclarée "super désolée" d’être forcée de remettre à plus tard d’autres rendez-vous avec son public montréalais.



"Je suis désolée de vous décevoir. C’est difficile d’être ici (à Montréal) et d’attendre que la guérison se fasse. C’est pénible parce que j’ai l’impression de vous laisser tomber", a-t-elle écrit en substance.



Sur recommandation de ses médecins, Céline Dion prend quelques jours de repos supplémentaires avant de reprendre son activité, a indiqué son partenaire de la tournée Evenko dans un communiqué.



L’artiste canadienne avait été déjà repoussé à plus trad quatre autres concerts qui étaient programmés les 26, 27 et 30 septembre et le 1er octobre à cause d’un virus à la gorge.



Elle avait donné en septembre le coup d’envoi de sa tournée internationale "Courage" par un concert organisé à Québec.