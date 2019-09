Céline Dion entame sa nouvelle tournée mondiale

La star canadienne Céline Dion a donné mercredi soir le coup d’envoi de sa nouvelle tournée internationale baptisée "Courage" par un concert de musique au Québec, au grand bonheur de ses fans.



Dans une salle archi-comble, l’artiste a offert au public de sa province natale un best of de ses succès en français et en anglais, qui ornaient une carrière de près de quatre décennies.



En plus d’avoir revisité son répertoire, Dion a aussi présenté à ses fans les trois nouveaux extraits de son album «Courage» attendu le 15 novembre prochain.



Des chansons toutes reprises en chœur par un public venu admirer son idole à l'entame cette tournée internationale, la première entièrement conçue en l’absence de son partenaire René Angélil, décédé début 2016.



L’artiste de 51 ans a confié être nerveuse d'autant plus que "c'est la première fois que je m'implique autant dans un show". Après 16 années à Las Vegas, Céline Dion entame ainsi une nouvelle phase de sa carrière et se lance à la rencontre de ses fans à travers cette tournée, la première depuis dix ans.



Après le Québec, elle se produira à Montréal, avant de se produire, selon son entourage, dans différents coins de l'Amérique du Nord jusqu'en avril 2020, puis dans d'autres continents.