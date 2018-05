Célébration à Rabat du 62-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales

Après la cérémonie de levée des couleurs nationales, lecture a été donnée à l'Ordre du jour adressé par le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR, aux officiers, sous-officiers et hommes de troupes.



Dans cet Ordre du jour, le Roi Mohammed VI a indiqué: "Nous sommes tous conscients de la symbolique et la portée de cet événement et de ses significations ancrées dans la mémoire historique nationale, qui nous permettent de nous remémorer chaque année avec considération et fierté, la mémoire du Feu SM le Roi Mohammed V et Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, qui avaient jeté les premiers jalons et les fondements solides de l'armée marocaine après l’indépendance et poursuivi le processus d’édification et de développement de ses capacités, pour devenir le bouclier protecteur et le rempart infranchissable pour la défense de la Nation et de ses valeurs sacrées".



"Suivant cette voie juste et partant de la certitude de Notre Majesté en la nécessité pour Nos Forces armées d’accompagner les exigences du moment et les nouveautés scientifiques et militaires, dans la maîtrise des domaines de la sécurité et de la défense, Nous avons veillé à garantir tous les moyens requis et les ressources matérielles et humaines nécessaires pour mettre à niveau vos équipements militaires et améliorer vos expertises et capacités cognitives, suivant en cela une vision intégrée et complémentaire dans l’élaboration de ses plans et de ses objectifs afin de permettre à notre Armée de maintenir une cadence croissante de nature à lui permettre de renforcer ses ressources humaines et garantir la modernisation de ses infrastructures et son équipement en matériels et services techniques requis", a souligné le Souverain.



"En vue d'atteindre ces objectifs, Nous avons donné Nos ordres pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans et programmes en mettant l’accent sur la qualité, qui vise à adapter les programmes de formation et d’entrainement dans tous les domaines de la sécurité et de la défense et prend en considération la complémentarité totale avec nos spécificités nationales, nos traditions militaires et les exigences des défis actuels, en termes d’excellence et de performance pour la qualification d’un élément humain attaché à ses valeurs nationales et religieuses authentiques et conscient de son histoire militaire ancienne, riche en épopées et faite de gloires", a noté Sa Majesté le Roi.



A cette occasion, plusieurs officiers, sous-officiers et hommes de rang ont été décorés de Wissams royaux.



La cérémonie, présidée par le Général de Corps d'Armée Abdelfatah Louarak, Inspecteur Général des FAR, a été marquée par l'organisation d'un défilé militaire, auquel ont pris part différents détachements du Quartier général relevant de l'Etat-major général des FAR.



Le 62-ème anniversaire de la création des FAR a été célébré au niveau des différentes places d'armes, garnisons et unités des FAR. La même cérémonie a été organisée au niveau des formations de la zone sud et des contingents des FAR déployés dans le cadre imparti.



La célébration de l'anniversaire de la création des FAR constitue une occasion pour rendre hommage à cette vaillante institution qui a œuvré durant plus de 60 ans à la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, au renforcement de la solidarité nationale et internationale et à la préservation de la paix dans le monde. Il s'agit aussi de mettre en exergue les sacrifices, le dévouement et les actions héroïques consentis par les FAR pour la défense du Royaume et au service de ses intérêts suprêmes toujours fidèles à leur devise éternelle: "Dieu, la Patrie, le Roi".



Depuis leur création à l'aube de l'indépendance (14 mai 1956), les Forces Armées Royales se sont engagées dans des missions humanitaires, se vouant au service de leurs concitoyens en temps de crise, mais aussi des populations à travers le monde, notamment dans des circonstances de guerre et d'instabilité.