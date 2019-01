Célébration à Dakar de la 39è "Ziara annuelle" des Tijanes Omariens sous le haut patronage du roi Mohammed VI

De son côté, Cheikh Cherif Sy, Alem et membre fondateur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, a assuré que quelque 140 étudiants sénégalais poursuivent leurs études chaque année à l’institut Mohammed VI pour la formation des imams mourchidines et mourchidates, exprimant ses remerciements et gratitude à l’endroit de SM le Roi Mohammed VI pour cette initiative louable.



Quant au président de la section de Dakar de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, Pr Rawane Mbaye, il a exprimé toute sa "considération et gratitude à l’égard du Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu Le protège, pour la haute sollicitude dont le Souverain ne cesser d’entourer les ouléma et les différentes confréries religieuses".



"L’initiative de créer la Fondation Mohammed VI des ouléma africains est de nature à resserrer les rangs du monde musulman et coordonner les efforts des imams de la oumma", a-t-il dit.



"La Fondation a été créé à l’initiative de SM le Roi, partant de la conviction du Souverain en l’importance des liens religieux, culturels et historiques liant le Maroc et l’Afrique, et du souci de Sa Majesté de préserver l’unité de l’islam, faire face aux idées extrémistes et prémunir la croyance et l’unité spirituelle du monde musulman", a-t-il assuré.



De son côté, M. Ahmed Kostass, directeur des Affaires islamiques au ministère des Habous et des affaires islamiques a tenu à remercier la famille omarienne pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation marocaine, soulignant la solidité des relations unissant le Maroc et le Sénégal.



Il a indiqué, par ailleurs, que la Fondation Mohammed VI des ouléma africains vise à protéger et consacrer les constantes religieuses et assurer le rayonnement de l’islam du juste milieu dans tout le continent, basé sur la Sunna du Prophète (PSL) et le Saint Coran.



Vendredi, une Conférence internationale de haut niveau sous le thème : "De la sagesse pour l’équilibre et la sauvegarde de l’humanité" s’est tenue en prélude de cette grande manifestation religieuse.



Dans un immense chapiteau dressé sur l'esplanade de la mosquée omarienne de Dakar, des milliers de Tijanes en retrouvailles ont célébré, depuis vendredi, de longues journées de prières et de dikrs.



La Tariqa omaria est l'une des plus grandes confréries au Sénégal, berceau d'un Islam soufi aux diverses confluences et aux liens communs ancestraux avec les écoles soufies du Maroc, qui ont rayonné sur l'ensemble du continent des siècles durant.



La famille des Tijanes Omariens compte de nombreux disciples au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, en Mauritanie, en Guinée et en Gambie.