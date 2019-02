"Ce qui est sorti est honteux" : Rachida Dati réagit à la polémique sur ses honoraires d'avocate auprès de Renault

Invitée du Grand journal du soir sur Europe 1, l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati a réagit pour la première fois à la polémique sur ce qu'elle a gagné en tant qu'avocate de Renault et Nissan pendant plusieurs années.



C'est l'un des résultats de l'audit indépendant mené depuis quelques jours par Renault et Nissan : employée pendant plusieurs années en tant qu'avocate de RNBV, l'entité néerlandaise qui chapeaute l'Alliance des deux groupes, l'ancienne ministre n'aurait pas déclaré la somme perçue, 600.000 euros, dans sa déclaration d'intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie publiq"Rien n'a été caché". Mardi soir, au micro de Sonia Mabrouk, l'ancienne garde des Sceaux s'est défendue mardi soir d'un éventuel manquement la déontologie : "Je suis soumise à un statut d'avocat : tout est déclaré depuis le début", a-t-elle affirmé. "Ce qui est sorti est honteux. Ce sont des honoraires. Rien n'a été caché à ce jour." Si c'était à refaire, "bien sûr" qu'elle le referait, a-t-elle indiqué sur notre antenne.



Critique des journalistes de L'Express. Elle s'en est pris au travail des journalistes de L'Express, qui sort cette enquête et qui ne l'auraient "jamais appelée" : "Ces journalistes ne sont pas des journalistes, c'est de l'inquisition. Il ne peuvent pas jeter en pâture l'honneur des gens, ça n'est pas acceptable. (…) Ça m'indigne."



L'ancienne ministre a par ailleurs dénoncé la date de sortie de cette information : "comme par hasard", selon elle, l'article a été publié alors qu'elle démarre une campagne électorale, sans préciser s'il s'agissait de la campagne des élections européennes ou de celle des municipales, pour laquelle elle a une nouvelle répété ses intentions : "J'ai dit que j'étais intéressée à la candidature. Je ne mets aucune pression."ue, selon les informations de L'Express.