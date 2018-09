Catalogne: les indépendantistes comptent leurs forces

Les Verts arriveraient en seconde position après la CSU en Bavière. Le scénarion brossé par les derniers sondages aurait paru surréaliste au début de l'été. Mais à un peu plus d'un mois des élections en Bavière, le petit parti écologique cartonne dans cette région riche et conservatrice du sud de l'Allemagne. Les Verts ont de quoi jubiler en effet : eux qui n'enregistraient que 8,6 % des suffrages aux dernières élections de 2013, se voient promettre aujourd'hui 16,5 % et risquent de rafler la seconde place sur l'échiquier politique bavarois, juste après la CSU, petite sœur bavaroise de la CDU d'Angela Merkel et- c'est important- avant l'AfD, le parti populiste d'extrême droite. Mais il y a pire encore pour les barons locaux : non seulement les Grünen réputés pour leur indiscipline et leurs idées de gauche leur font de l'ombre, mais la CSU qui régnait sans partage sur la Bavière depuis la guerre risque fort de perdre sa majorité absolue. Plus personne ne croit guère à une reconquête de dernière, bien au contraire : les derniers sondages ne donnent que 35,8 % des voix à la CSU. Il y a quatre ans, le parti engrangeait haut la main 47,7 %.



Les Verts pourtant ne se sont pas refait une santé dans l'ensemble de la Bavière. C'est dans les villes, chez les femmes et chez les jeunes que l'on vote pour eux. Les régions rurales et dans la génération des plus de 65 ans, on continue à être fidèle à la CSU.



Le succès des Verts en Bavière et au niveau national où ils ont également effectué une remontée spectaculaire s'explique par différents facteurs : d'abord le spectacle désastreux qu'a offert l'Union CDU-CSU au cours des derniers mois. Les deux partis frères se sont entredéchirés sur la question de l'immigration. Un conflit ouvert et acerbe qui a contribué à la dégringolade du camp conservateur dans les sondages et à la montée de l'AfD. Autre facteur qui a les a énergisé : les Verts ont élu au début de l'année une nouvelle direction bicéphale. Pour la première fois de son histoire, le parti est dirigé par deux « Realos », des leaders pragmatiques pratiquant l'art du compromis. Une femme : Annalena Baerbock, 37 ans, porte parole de son parti pour l'Europe et les questions liées au climat. Et un homme : Robert Habeck, 49 ans, la star montante et très populaire du parti. Cet homme du nord de l'Allemagne incarne le renouveau d'un parti en voie de marginalisation. Les Verts qui participent aux gouvernements dans 9 Länder et qui dirigent le riche Bade-Wurtemberg ont donc des chances de faire une belle percée en Bavière.



De plus en plus nerveux, Markus Söder, le ministre président CSU du Land, a décidé de mettre un bémol à sa politique ouvertement anti migrants. Il s'agit pour lui de séduire les électeurs des grandes villes et de ne pas perdre les jeunes. Dans la classe d'âge des 18-29 ans on vote à 20 % pour les Verts. La tâche s'annonce d'autant plus ardue pour la CSU qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Cinq semaines à peine pour renverser la vapeur, récupérer les brebis égarées qui sont allées voir du côté des populistes de droite tout en séduisant ceux qui préfèrent donner leur voix aux Verts. Un grand écart difficile.