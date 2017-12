Catalogne: Guardiola appelle les autorités espagnoles à tenir compte du vote

Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a appelé vendredi les autorités espagnoles à tenir compte des élections catalanes de jeudi, qui ont reconduit une courte majorité indépendantiste au parlement régional.



"La chose la plus importante est que beaucoup de gens ont voté, plus de 81% je pense... et maintenant le reste de l'Espagne doit essayer de comprendre qu'hier (jeudi), la Catalogne a clairement exprimé ce qu'elle souhaitait. C'était une élection légale et par ce vote, les Catalans ont affirmé leur identité", a déclaré Guardiola, natif de Catalogne.



"Je souhaite que les gens qui sont encore emprisonnés puisse recouvrer la liberté le plus vite possible... et que les politiciens commencent à faire de la politique. S'il vous plait, commencez à discuter, oubliez les juges et essayez de faire de votre mieux pour la Catalogne et l'Espagne. C'est ce que tout le monde veut", a-t-il ajouté.



Interrogé sur des rumeurs selon lesquelles il serait impliqué dans une enquête de la Garde civile espagnole sur les indépendantistes qui ont préparé la tentative de sécession, Guardiola s'est contenté de répondre: "attendons de voir ce qui va arriver".



En fait le rapport de garde civile, consulté par l'AFP, cite simplement le fait que Pep Guardiola a participé à une manifestation indépendantiste le 11 juin dernier. Il n'est accusé ni soupçonné de rien par les enquêteurs.