Casablanca: coup d'envoi de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre

La Pavillon du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) au Salon international de l'édition et du livre (SIEL) 2019 va célébrer quant à lui la culture marocaine au-delà des frontières et la contribution des intellectuels marocains du monde à enrichir la production culturelle des pays d'accueil, dont l'Espagne qui abrite une forte présence marocaine.



Initiée par le ministère de la culture et de la communication (département de la culture), cette édition est marquée par la participation de 350 écrivains, poètes, chercheurs, économistes et politiciens des quatre coins du monde, qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.



Le choix de l'Espagne comme invité d’honneur offre une excellente occasion de réaffirmer la singularité des relations séculaires unissant les deux pays et la richesse du patrimoine civilisationnel commun. Cela doit aussi permettra de consolider la connaissance et la présence de la littérature espagnole au Maroc et renforcer les liens et le dialogue culturel bilatéral, avec un vaste programme d’activités réunissant plusieurs auteurs et personnalités espagnols.



Lors de cette édition, le point sera mis sur le champ culturel marocain avec ses différentes expressions linguistiques, arabe, amazighe et hassanie et la richesse de son patrimoine culturel, sa littérature et ses sciences humaines. La lumière sera également jetée sur les expériences innovantes et critiques qui ont vu le jour en 2018-2019 aux niveaux marocain et arabe.



A l’instar des années précédentes, cette édition sera caractérisée par la remise du Prix Ibn Battouta ainsi que le Prix national de lecture décerné par le Réseau de lecture au Maroc.



Avec cette programmation, le SIEL contribuera encore une fois au rayonnement de la culture et sa capacité à répondre aux attentes du public marocain dans ses différentes catégories d’âge et à la promotion du livre et la sensibilisation à la lecture.