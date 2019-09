Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra contribuent de près de 40% aux dépenses de consommation finale des ménages

Les régions de Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-Kénitra ont contribué de 39,8% aux dépenses de consommation finale des ménages (DCFM) au niveau national, avec 25% et 14,8% respectivement, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP).



Les régions de Fès-Meknès (11,7%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,5%), de Marrakech-Safi (11,2%), de Souss-Massa (7,1%) et de l'Oriental (7%) ont, de leur part, détenu une part de 48,5% de ces dépenses, indique le HCP dans une note d'information relative aux comptes régionaux de l'année 2017.



Le reste des régions ont contribué pour 11,7% aux DCFM, avec des apports compris entre 0,6% pour la région de Dakhla-Oued-Ed-Dahab et 5,4% pour la région de Béni Mellal-Khénifra.



Dans ces conditions, les disparités des dépenses de consommation se sont légèrement creusées, fait observer le HCP, notant que l'écart absolu moyen entre la DCFM des différentes régions et la DCFM régionale moyenne a atteint 33 milliards de DH (MMDH) en 2017 au lieu de 31,7 MMDH en 2016.



Rapportées à la population, les dépenses de consommation finale des ménages affichent des niveaux supérieurs à la moyenne nationale (17.499 DH en 2017) dans six régions. Il s'agit des régions de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (24.891 DH), de Casablanca-Settat (21.406 DH), de Rabat-Salé-Kénitra (19.109 DH), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (18.994 DH), de Laâyoune-Saguia al Hamra (18.502 DH) et de l’Oriental (17.993 DH), souligne le document. Dans les autres régions, les dépenses de consommation par habitant passent d’un minimum de 12.253 DH (Drâa-Tafilalet) à 16.553 DH (Fes-Meknès). A cet effet, la dispersion des dépenses de consommation finale des ménages par tête a enregistré une légère hausse, note la même source, faisant savoir que l’écart absolu moyen est, ainsi, passé de 2.658 DH en 2016 à 2.734 DH en 2017.



Concernant le PIB régional par habitant, il s'est élevé à 30.510 DH en 2017 au niveau national. Cinq régions présentent un PIB par habitant supérieur à cette moyenne nationale, à savoir, Dakhla-Oued-Ed-Dahab (84.949 DH), Casablanca-Settat (47.694 DH), Laayoune-Saguia Al Hamra (45.419 DH), Rabat-Salé-Kénitra (36.420 DH) et Guelmim-Oued Noun (34.317 DH).



Dans les autres régions, le PIB par habitant s’est situé entre 16.201 DH, enregistré dans la région de Drâa-Tafilalet et 30.216 DH dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, souligne la même source, ajoutant que la dispersion du PIB par habitant est en augmentation et que l’écart absolu moyen est passé de 11.492 DH en 2016 à 12.622 DH en 2017.