Casablanca : Ouverture en avril prochain du centre commercial de Marjane Holding et foncière Chellah

Intégré à "Casablanca Marina", Marina shopping est un projet novateur qui ambitionne de positionner la ville de Casablanca dans le giron des grandes métropoles économiques et touristiques de par sa localisation géographique hautement privilégiée avec des connexions multiples aux transports en communs, indique un communiqué de Marina Shopping.



Marina shopping, situé à proximité du centre-ville entre le port de Casablanca et la mosquée Hassan II, se présente non seulement comme un pôle d’attraction mais aussi comme une connexion entre les habitants de la nouvelle Marina et de la ville de Casablanca, ajoute le communiqué.



Selon la même source, ce choix de localisation met en exergue le renouveau et l'attractivité de ce quartier à la fois traditionnel et moderne. Sa proximité avec la gare Casa Port et le centre-ville lui permettront de bénéficier d'une excellente desserte, pour une zone de chalandise toujours plus étendue.



Marina Shopping est conçu comme un lieu de vie s’étendant sur 3 niveaux dont une grande terrasse, avec vue sur l’Atlantique, et permettant de prolonger la promenade en bord de mer depuis la promenade de la mosquée Hassan II.



Il associe une architecture et une décoration à thématiques marine, art déco et marocaine, et est amené à marquer par son empreinte, la vie urbaine du quartier, avec une conception engagée dans le respect de l’environnement, avec des techniques et des matériaux modernes et nobles favorisant l'économie d'énergie par l’illumination naturelle des espaces intérieurs, utilisation de LED, poursuit le communiqué.



Marina shopping abritera plus de 140 enseignes, 4 tours de bureaux et offrira à ses clients plus de 1400 places de parking réparties sur 2 niveaux et offrira à ses clients un mix diversifié, de marques nationales et internationales, répondant ainsi à toutes les catégories socioprofessionnelles, note la même source, ajoutant que Marjane Holding et Foncière Chellah ont constitué une joint-venture sous le nom "Aldar", dont Marjane Holding est actionnaire à hauteur de 60% et Foncière Chellah à 40%.



Leader de la Distribution Moderne, Marjane Holding est organisé en 2 pôles, la distribution moderne et l’immobilier commercial. Il accueille plus de 45 millions de clients sur plus de 100 points de vente à travers le Royaume avec les hypermarchés "Marjane", les supermarchés "Acima", la vente d’électroménager "Electroplanet" et prêt à porter "GEMO"



Quant à Foncière Chellah, filiale à 100% de la Caisse de dépôt et de gestion, spécialisée dans le développement et la monétisation d’actifs immobiliers professionnels locatifs, elle dispose d’un portefeuille d’actifs répondant aux besoins des entreprises nationales et multinationales.