Casablanca: Grand meeting des élus du Maroc et de France sur les bonnes pratiques territoriales

Quelque 200 élus de tous bords politiques et des personnalités des deux pays débattront, tout au long de la journée, des moyens de réunir les conditions de la compétitivité économique et de l’attractivité territoriale, en disséquant trois principales thématiques: "Régionalisation avancée : clarification des compétences", "Développement économique des territoires" et "la participation citoyenne".



Le Forum offre l’opportunité de renouer le contact avec les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger qui, par leurs expériences professionnelles, sociales et politiques, s’acquittent d’un rôle essentiel et stratégique dans la dynamique de développement du Royaume, souligne-t-on auprès de la région Casablanca-Settat.



La séance d’ouverture a enregistré la participation du secrétaire d’État chargé de l’investissement, Othman El Ferdaouss, qui a insisté sur le renforcement des liens entre les élus des deux côtés dans tous les secteurs et leur mise à profit pour une coopération plus étroite à destination et en faveur du continent africain.



Dépassant les clivages politiques traditionnels, le but de cette première édition est de dresser le panorama des expériences de chacun et d'en tirer les enseignements nécessaires, afin d'écrire un "discours de la méthode" en valorisant les bonnes pratiques, avait expliqué Salah Bourdi, président du Cercle Eugène Delacroix, un collectif fédérant plus de 200 élus français qui militent pour l'amitié franco-marocaine.