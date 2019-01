Casablanca: Échange sur le développement des relations entre le Maroc et les Canaries

Outre le débat et les séances B to B entre les hommes d’affaires des deux côtés, cette rencontre a été marquée par la signature d’un protocole de collaboration entre le CEMAES et Proexca, entreprise publique canarienne chargée de l’investissement, dans le but de promouvoir et de dynamiser les relations économiques, commerciales et entrepreneuriales entre les deux parties.



À travers ce protocole, les deux parties s’engagent à échanger des informations sur les opportunités d’affaires, les appels d’offres internationaux et identifier les partenaires potentiels pour développer des projets aux Iles Canaries, au Maroc, en Afrique et en Amérique latine.



De même, elles collaboreront à l'organisation de missions commerciales et de journées de formation professionnelle et à la participation à des foires et salons professionnels organisés de part et d’autre.



S'exprimant à cette occasion, le président du gouvernement régional des Iles Canaries, qui entame une visite officielle de deux jours au Maroc à la tête d'une importante délégation, a indiqué que cette rencontre vise à renforcer les relations institutionnelles et prospecter de nouvelles voies de coopération entre les deux parties.



Il a, dans ce sens, souligné que le gouvernement des Canaries ambitionne de consolider sa coopération avec le Maroc dans divers domaines, notamment dans les secteurs du tourisme et le dessalement des eaux de mer.



Pour sa part, Mme Derham a indiqué que les entreprises espagnoles sont de plus en plus nombreuses à opter pour le voisinage sud de la péninsule pour se déployer dans des secteurs aussi divers que l’automobile, le nearshoring, l’immobilier et le tourisme, l’énergie, les TIC, les divers modes de transport, l’agro-industrie et la distribution, le textile et l’habillement.



Elle a rappelé que le Maroc accueille plus de 800 entreprises espagnoles et près de la moitié des investissements espagnols en Afrique, ajoutant que le Maroc et les Iles Canaries, géographiquement très proches, ont stratégiquement intérêt à tirer mutuellement profit de leurs potentiels économiques respectifs, pour un co-développement et une compétitivité partagée.



Le Maroc, fort de ses institutions et de ses acquis démocratiques, dispose d’atouts importants en termes notamment de stabilité institutionnelle, politique, et macro-économique, d’ouverture économique, de tolérance religieuse, d’identité pluraliste et de qualité de vie, a notamment indiqué Mme Derham.



De son coté, M. Kadmiri a estimé que les champs de coopération entre le Maroc et iles Canaries sont multiples, appelant au renforcement des échanges entre les deux parties.



Il a souligné qu'il est important de partager les expériences avec les Iles Canaries, soulignant que les politiques doivent tracer la voie aux hommes d'affaires pour pouvoir dynamiser davantage la coopération bilatérale.



Pour le président de la CEMAES, cette rencontre se tient sous le signe du développement et traduit la volonté des deux parties d'aller de l'avant vers une coopération fructueuse. M. Clavijo est accompagné, pour sa première visite au Maroc, de plusieurs responsables régionaux, dont les conseillers (ministres régionaux) de l'économie, de l'industrie, du commerce et du tourisme, de la culture et des sports, ainsi que les vice-conseillers en charge de l'action extérieure et de l'éducation.



La délégation comprend également les présidents des Confédérations des entrepreneurs de Las Palmas et de Santa Cruz de Tenerife, de la Chambre de commerce de Santa Cruz de Tenerife et de Lanzarote, de l'Association industrielle des îles Canaries et du Groupement canarien du transport et de la logistique.