Carnage dans un fief rebelle en Syrie, près de 80 morts dans des raids du régime

Les raids aériens et le pilonnage de l'artillerie continuent sur plusieurs villes de cette région assiégée depuis 2013 par le régime de Bachar al-Assad et en proie à des pénuries, selon des correspondants de l'AFP. Le bilan ne cesse de s'alourdir, les hôpitaux peinant à faire face à l'afflux de blessés.



La coalition nationale syrienne basée en Turquie, la principale formation de l'opposition en exil, a, dans un communiqué, dénoncé une "guerre d'extermination" menée dans la Ghouta orientale, ainsi que "le silence international" face aux "crimes" du pouvoir Assad dans la guerre qui ravage la Syrie depuis près de sept ans.



"Le régime bombarde intensément la Ghouta orientale en vue d'une offensive terrestre" et après avoir massé des renforts autour de la zone, a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.



Dimanche, le régime a tiré des centaines de roquettes sur la région tuant 17 civils.



Lundi, les frappes aériennes ont semé mort et désolation dans plusieurs localités.



Dans une morgue improvisée de la ville de Douma, un homme effondré, Nidal, pleure près du corps sans vie de sa fille Farah.



Dans les hôpitaux de fortune, des parents cherchent désespérément leurs enfants, morts ou vivants. Un homme éclate en sanglots en découvrant la dépouille de son nouveau-né posée sur une couverture, à côté d'une flaque de sang. (afp)