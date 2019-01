Carlos Ghosn promet de rester au Japon s'il est libéré sous caution

Le tribunal de Tokyo doit examiner dans la journée de lundi la demande de M. Ghosn, inculpé pour abus de confiance et autres malversations financières. Ses précédentes demandes de mise en liberté ont été rejetées au motif du risque de fuite.



"Alors que le tribunal doit examiner ma demande de liberté sous caution, je veux souligner que je résiderai au Japon et que je respecterai toutes les conditions demandées par le tribunal", a déclaré M. Ghosn, 64 ans, dans un communiqué publié par ses représentants basés aux Etats-Unis.



Détenu depuis 64 jours "sans libération en vue", il s'engage à assister à tout procès qui pourrait s'ensuivre "non seulement parce que j'y suis obligé juridiquement, mais parce que je suis désireux d'avoir enfin l'opportunité de me défendre".



"Je ne suis pas coupable des accusations qui pèsent contre moi et j'ai hâte de défendre ma réputation devant le tribunal", conclut-il dans son communiqué.



M. Ghosn, interpellé à la descente de son jet privé au Japon le 19 novembre, a été inculpé pour abus de confiance et autres malversations financières. Lors d'une première comparution publique le 8 janvier, lors de laquelle il est apparu amaigri, il s'est dit accusé à tort et a affirmé avoir "toujours agi avec intégrité".