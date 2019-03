Carlos Ghosn libéré sous caution de 8 millions d'euros

Le tribunal de Tokyo a rejeté mardi soir l'appel du procureur et confirmé l'approbation de libération sous caution de l'ex-PDG de Renault et Nissan, Carlos Ghosn, lequel devrait pouvoir sortir de prison mercredi, une fois l'argent versé.



Son avocat, Junichiro Hironaka, avait préalablement indiqué aux médias que compte tenu des horaires des banques, il n'était pas possible de réunir la somme exigée d'un milliard de yens (8 millions d'euros) ce mardi soir à Tokyo, et que la procédure après la décision en appel interviendrait mercredi.



Il a aussi jugé qu'une conférence de presse de M. Ghosn après plus de 100 jours passés en prison "serait une bonne chose".



Dans un communiqué, l'ancien PDG des constructeurs automobiles Nissan et Renault Carlos Ghosn s'est également exprimé pour clamer son innocence et se dit "résolument déterminé" à se "défendre vigoureusement".



"Je suis infiniment reconnaissant envers ma famille et mes amis qui m'ont soutenu tout au long de cette terrible épreuve", a déclaré M. Ghosn dans un communiqué diffusé par son agence de communication à Paris.