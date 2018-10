Carlos Ghosn:" Le croisement entre entreprise, université et État est très important pour le développement de la recherche scientifique"

Le croisement entre entreprise, université et État est très important pour le développement de la recherche scientifique, a indiqué, vendredi à Rabat, le président-directeur général du groupe Renault, Carlos Ghosn. Après avoir rappelé l'importance de la recherche et développement, M. Ghosn, qui intervenait lors d'une d'une rencontre organisée à l’École Mohammadia d'ingénieurs (EMI), a souligné que la collaboration entre l'entreprise, l'université et l’État est d'une grande importance à même de permettre aux recherches mises en place d'aboutir au développement scientifique.



Il a également évoqué l'essor que connaissent les voitures autonomes, notant que la sécurité est l'une des raisons principales qui contribuent au développement de ces voitures, étant donné que ces véhicules permettent d'éliminer la majorité des causes des décès des personnes sur les routes. Dans son intervention, le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, a indiqué que le Maroc a fait le pari de devenir "un hub africain, puis international", faisant savoir que les derniers chiffres de 2018 ont confirmé que le Royaume devient officiellement le premier producteur automobile du continent africain.



A ce jour, huit écosystèmes ont été mis en place dans l'automobile, à savoir le câblage automobile, l'intérieur véhicule et sièges, le métal/emboutissage, les batteries automobiles, les poids lourds et carrosserie industrielle, les moteurs et transmission, l'écosystème et enfin l'écosystème PSA, a-t-il renchéri.



Il a ensuite souligné que la connectivité et l'autonomie représentent l'avenir de l'automobile, d'où la nécessité "d'impliquer une expertise de haut niveau en matière d'informatique, d'électronique et de production de logiciels intégrés dans les voitures".



Cela implique, a-t-il dit, de concevoir l'écosystème national de formations autour de l'industrie automobile sous l'angle d'une approche "véritablement intégrée" afin de répondre aux défis du secteur. Aujourd'hui, le Maroc, qui est en passe de devenir la référence africaine en matière d'industrie automobile, table sur la réalisation de 200 MMDH de chiffre d’affaires à l’export à l’horizon 2025 avec une capacité de production d’un million de véhicules.