Carles Puigdemont à Copenhague en dépit de la menace d'un mandat d’arrêt

L'ancien président du gouvernement régional catalan destitué par Madrid, Carles Puigdemont, a débarqué, lundi matin à Copenhague, en dépit de la menace d’un mandat d'arrêt international à son encontre en quittant la Belgique.



Des médias danois et espagnols étaient présents en grand nombre à l'aéroport Kastrup de Copenhague à l'arrivée du leader sécessionniste, peu après 8h00, en provenance de Bruxelles, où il se trouvait en exil depuis l'échec de l'indépendance.



M. Puigdemont a marché tranquillement à travers l'aéroport de Copenhague et est monté à bord d'un minibus qui l'a emmené vers le centre de la capitale danoise, où il participera à un débat sur la Catalogne à l'Université de Copenhague de 14h à 16h.



Le parquet espagnol "agira immédiatement pour demander au juge d'instruction de la Cour suprême d'activer le mandat européen d'arrêt (...) afin de demander à l'autorité judiciaire danoise l'arrestation de l'inculpé", a prévenu dimanche le parquet général dans un communiqué.



Lors de son séjour à Copenhague, "M. Puigdemont discutera de la situation politique actuelle en Catalogne et placera les défis auxquels la Catalogne est confrontée dans le contexte européen", indique un communiqué du département des sciences politiques de l'université de Copenhague.