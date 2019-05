Cannes: les 21 films en lice pour la Palme d'or

Des grosses pointures mais aussi de nouvelles têtes: passage en revue des 21 films en compétition pour la Palme d'or du 72e Festival de Cannes.



- "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch (Etats-Unis), film en ouverture. Avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton et une horde de zombies emmenés par Iggy Pop et Tom Waits.



- "Douleur et gloire" ("Dolor y Gloria") de Pedro Almodovar (Espagne). Déjà sorti en Espagne, le film, annoncé comme un des plus intimes d'Almodovar, est centré sur un réalisateur mélancolique incarné par Antonio Banderas.



- "Le traître" ("Il Traditore") de Marco Bellocchio (Italie), sur la cavale du premier repenti de la mafia sicilienne.



- "The Wild Goose Lake" ("Nan fang che zhan de ju hui") de Diao Yinan (Chine). Film noir dans lequel un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée se retrouvent au coeur d'une chasse à l'homme.



- "Parasite" ("Gisaengchung") de Bong Joon Ho (Corée du Sud), sur la famille de Ki-taek, au chômage, qui s'intéresse au train de vie de la richissime famille Park. Suite à un incident, les deux familles se retrouvent mêlées.



- "Le jeune Ahmed" de Jean-Pierre & Luc Dardenne (Belgique), sur la radicalisation d'un adolescent.



- "Roubaix, une lumière" d'Arnaud Desplechin (France), un film inspiré d'un fait divers avec Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier, sur un groupe de policiers.



- "Atlantique" de Mati Diop (France/Sénégal), premier long-métrage de fiction. Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d'un chantier décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur.



- "Matthias et Maxime" de et avec Xavier Dolan (Canada). Sur l’histoire de deux amis dans la vingtaine qui commencent à éprouver des sentiments l’un pour l’autre.



- "Little Joe" de Jessica Hausner (Autriche). Premier film en anglais de la réalisatrice, qui évoque un futur assez proche de manipulations génétiques, avec Ben Whishaw.



- "Mektoub, My Love: Intermezzo" d’Abdellatif Kechiche (France). Suite de "Mektoub my love: canto uno", en compétition à la Mostra de Venise en 2017, hymne à l'amour et au désir suivant une bande de jeunes à Sète, dans les années 90.



- "Sorry we missed you" de Ken Loach (Grande-Bretagne), sur une famille à Newcastle, se battant contre la précarité, dont le père va devenir chauffeur-livreur pour s'en sortir.



- "Les misérables" de Ladj Ly (France), premier long-métrage tourné à Montfermeil, en banlieue parisienne où vit le réalisateur, reprenant en partie la trame de son court métrage du même nom sur les violences policières.



- "Une vie cachée" ("A hidden life") de Terrence Malick (Etats-Unis). Sur Franz Jägerstätter, un objecteur de conscience autrichien (August Dielhl) qui fut exécuté par les Nazis.



- "Bacurau" de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles (Brésil). Un cinéaste se rend dans un village de l'intérieur du Brésil pour un documentaire et découvre des secrets sur ses habitants. Avec Udo Kier et Sonia Braga.



- "La Gomera" de Corneliu Porumboiu (Roumanie). Film sur les traces d'un policier roumain, qui arrive sur l'île de La Gomera dans les Canaries pour aider un malfrat à s'évader de prison.



- "Frankie" d'Ira Sachs (Etats-Unis), avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Greg Kinnear. Sur trois générations participant à une expérience d’un jour: un voyage dans la ville de Sintra au Portugal.



- "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma (France). Sur une peintre mandatée au XVIIIe siècle pour faire le portrait de mariage d’une jeune femme, jouée par Adele Haenel.



- "It must be heaven" du Palestinien Elia Suleiman. Récit autobiographique sur l'exil du réalisateur, de sa Palestine natale vers un nouveau pays.



- "Once upon a time... in Hollywood" de Quentin Tarantino (Etats-Unis). Neuvième film du réalisateur qui revisite le Los Angeles de 1969 à travers l'histoire d'une star de télévision et de sa doublure, interprété par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.



- "Sibyl" de Justine Triet (France), avec Virginie Efira. L'histoire d'une romancière devenue psychanalyste, qui décide de retourner à l'écriture mais manque d'inspiration, jusqu'à ce qu'elle rencontre une jeune femme qui lui fait des révélations.