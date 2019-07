Canicule persistante en Europe occidentale, nouveaux records de températures attendus

Mercredi, des records de chaleur absolus ont été franchis en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne.



Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier et à s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.



Au cours des 2.000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que maintenant, selon des données publiées mercredi dans deux études distinctes dans les revues Nature et Nature Geoscience.



En France, les températures vont atteindre leur maximum jeudi dans le Nord et la région parisienne, avec de probables records à plus de 40°C, mais le rafraîchissement est promis à partir de vendredi.



Vers 05h00 GMT, des Parisiens aux traits fatigués par des nuits courtes dans des logements surchauffés avançaient au ralenti dans le métro.



La ministre française du Développement durable Elisabeth Borne a appelé jeudi à éviter au maximum les déplacements et à privilégier le télétravail.

Le mercure devrait dépasser les 40°C sur un grand quart nord-est du pays en particulier, avec des pointes à 43°C localement et une journée qui pourrait être en moyenne plus chaude que les pires jours d'août 2003.



En Allemagne voisine, l'ensemble du pays est en alerte canicule. Le record de températures a déjà été dépassé mercredi avec 40,5 degrés enregistrés dans l'ouest, et ce maximum pourrait à nouveau être dépassé jeudi avec des températures avoisinant les 41 degrés le long du Rhin. La chaleur va ensuite persister jusqu'à ce week-end et devrait baisser à partir de dimanche.



Au moins quatre personnes sont décédées dans ce pays dans des lacs ou rivières, prisés en ces journées caniculaires, mais il n'a pas encore été démontré qu'elles étaient mortes en raison de la forte chaleur.