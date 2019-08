Canicule au Japon: 23 morts et plus de 12.000 personnes hospitalisées en une semaine

Près de 23 personnes sont décédées et 12.751 autres ont été admises à l’hôpital en une semaine en raison de la canicule qui frappe le Japon depuis le 5 août, a annoncé, mercredi, l’agence de gestion des incendies et des catastrophes naturelles du pays.



Selon des données rendues publiques par cet organe et relayées par l’agence Kyodo, le nombre des personnes admises à l’hôpital en raison de la canicule a dépassé les 10.000 pour la deuxième semaine d’affilée, mais ce chiffre reste inférieur à celui enregistré une semaine auparavant (18.347 hospitalisations).



Sur les personnes admises à l'hôpital, 400 présentaient des symptômes graves nécessitant au moins trois semaines de traitement, tandis que 4.554 autres présentaient des symptômes moins sévères justifiant des hospitalisations plus courtes, précise la même source.



Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 54,9% du total des personnes admises à l’hôpital, poursuit l’agence, en relevant que la préfecture de Tokyo comptait le plus grand nombre de personnes hospitalisées (1.465), suivie de celles de Saitama (977) et d'Osaka (897).



Les 23 décès ont été enregistrés dans 20 préfectures situées en dehors de la capitale, conclut l’agence nippone.



En juillet dernier, les autorités japonaises avaient annoncé le décès de 80 personnes et l’hospitalisation de 35.000 autres en raison d’une vague de chaleur humide qui s'est abattue pendant trois semaines sur le pays.