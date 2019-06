Canicule : 53 départements de France placés en vigilance orange

Il y a quelques heures encore, seuls cinq départements situés en région d'Ile de France (dont Paris est le chef-lieu) étaient placés à ce seuil d’alerte à la canicule.



Une vague de chaleur sans précédent pour un mois de juin, tant par son intensité que par sa précocité sévit depuis dimanche soir dans plusieurs régions de France. Les températures devraient atteindre leur paroxysme jeudi et vendredi prochains, journées durant lesquelles le mercure devrait dépasser les 40 °C.



Les remontées d'air chaud en provenance du Sahara ne sont pas sans rappeler le souvenir de l'épisode d'août 2003, qui avait généré une surmortalité de 15.000 personnes (mais sur plus de 15 jours).



Une série de mesures préventives ont été prises par les autorités publiques afin qu’un tel épisode ne se répète, sachant que le mercure ne devrait pas descendre même durant la nuit sous les 19 à 21 °C, selon les prévisionnistes.



Autre phénomène qui aggravera le ressenti des températures, le taux d'humidité élevé. Ainsi, en milieu de semaine, la combinaison des températures caniculaires et d'un taux d’humidité de l’ordre de 40 à 50% va accentuer la température réellement ressentie (ou humidex) par les organismes. Des Hauts-de-France aux régions centrales et de l’Île-de-France au Grand Est, elles pourront grimper jusqu’à 46 voire 48 °C, soit un niveau jamais atteint dans ces régions.