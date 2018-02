Candidature du Maroc au Mondial 2026 : Une mobilisation générale pour présenter un dossier de "haute facture" (Elalamy)

Cité par le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi lors d'un point de presse à l'issue du conseil de gouvernement, M. Elalamy a rappelé, dans un exposé à cette occasion, les engagements et échéances à tenir, notamment le dépôt du dossier de candidature le 16 mai prochain, en plus de visites de terrain et autres rendez-vous jusqu'au 13 juin 2018, date du vote.



Il y a une mobilisation générale pour respecter les engagements et les délais et présenter un dossier de candidature de haute qualité et en conformité avec les normes et standards de la FIFA, a souligné le ministre, notant que le travail est en cours afin de déposer le dossier dans les délais fixés.



Par la même, le ministre s’est félicité de la mobilisation des différents intervenants, notamment les secteurs gouvernementaux, institutions et acteurs, ainsi que du niveau de professionnalisme et de la qualité des données recueillies, qui permettront au Maroc de relever ce challenge et gagner l’organisation de la Coupe du monde.



Le Chef du gouvernement Saad Eddine El Otmani avait souligné, au début de cette réunion, l'Exécutif est mobilisé pour soutenir la candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial 2026, faisant part de la disposition du gouvernement à respecter tous "les engagements nécessaires" pour faire aboutir ce dossier.