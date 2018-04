Canada : une camionnette renverse des piétons à Toronto, le conducteur du véhicule arrêté

Sur Twitter, la police locale a d'abord affirmé qu'entre huit et 10 personnes avaient été fauchées vers 13h30 (HL) (17h30 GMT) avant de souligner, quelques minutes plus tard, qu'il était "trop tôt pour confirmer le nombre de piétons happés ou l'étendue de leurs blessures".



Les policiers torontois n'ont pas précisé aussi s’il s'agissait d'un acte délibéré ou d'un accident.



Cette "fourgonnette blanche" a renversé des passants sur la rue Yong, au coin de l'avenue Finch, au nord du centre-ville de Toronto, selon la police, qui a confirmé que le conducteur du véhicule a été arrêté.



Aussitôt informé, le Premier ministre Justin Trudeau a indiqué que le gouvernement suivait "de près" l'évolution de la situation à Toronto.



"Nos pensées sont avec tous ceux affectés par cet incident. Nous sommes en train d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé. Nous tiendrons les Canadiens au courant", a-t-il indiqué.