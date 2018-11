Californie : 42 morts dans l'incendie, le pire bilan de l'histoire

Le bilan du « Camp Fire » en Californie est passé à 42 morts lundi soir, l'incendie de forêt largement le plus meurtrier de l'histoire de cet État américain, et qui était encore loin d'être contenu. « Jusqu'à présent, les restes de 13 nouvelles personnes ont été découverts, ce qui porte le nombre total des morts à 42. Si je comprends bien, il s'agit de l'incendie de forêt le plus meurtrier de l'histoire » de la Californie, a déclaré le shérif du comté de Butte, Kory Honea. Il revenait ainsi sur sa déclaration initiale selon laquelle cet incendie était le plus meurtrier de l'histoire de l'ensemble des États-Unis.



5 100 pompiers à pied d'œuvre



De forts vents venus du Nord-Est continuaient à souffler lundi sur la région, où plus de 5 100 pompiers étaient à pied d'œuvre, alors que pas une goutte de pluie n'était attendue d'ici la fin du mois. Les soldats du feu, venus de tout le pays, sont accompagnés sur le terrain d'anthropologistes et d'un laboratoire d'analyses ADN pour identifier les corps, parfois réduits à de simples fragments d'os. La ville de Paradise a été littéralement rayée de la carte, laissant la place à des paysages de désolation. Lundi, le « Camp Fire » n'était toujours contenu qu'à 25 %, mais il a ravagé 4 500 hectares du comté de Butte, une zone où il n'a pas plu plus d'un centimètre d'eau depuis plus de trente semaines. Les pompiers, dont trois ont été blessés, s'attachaient notamment à protéger les bâtiments menacés par les flammes.