Caftan Mazagan 2018 : L’élégance libanaise à l’honneur de la 7ème édition

Plus qu’un défilé de tenues traditionnelles, la soirée du "Caftan Mazagan 2018", tenue en partenariat avec Mazagan Beach & Golf Resort, était le moment de révélation des tendances à venir en matière de la haute couture du terroir et des tissus à adopter par la femme qui cherche toujours à se montrer élégante.



Il s’agit d’un événement annuel phare qui ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les artisans et les couturiers marocains.



La particularité de cette septième édition a été le choix de la "princesse" de la chanson libanaise Diana Haddad comme invitée d’honneur, a affirmé Mme Ghariba, présidente de l’Association "Mains Blanches" dans une déclaration à la MAP, ajoutant que la star marocaine Dounia Batma a été désignée ambassadrice de l’édition 2018.



"Pour la première fois, nous avons donné cette année la chance à certaines jeunes stylistes issues de nos centres de formation, pour pouvoir exposer leurs produits et côtoyer les grands couturiers de renom qui participent à cette édition comme la styliste Libanaise Hanadi Aboud", a-t-elle poursuivi.



Le public venu nombreux des quatre coins du royaume a pu admirer les plus belles pièces des collections de 14 stylistes et couturiers marocains d’exception.



Les exposants ont ébloui l'assistance par la beauté et la magie de leurs collections inspirées du thème de cette édition, rivalisant d'ingéniosité en s'inspirant des silhouettes féminines d'un autre temps à travers de riches palettes de couleurs, d’étoffes précieuses, d'élégance de coupes et d’accessoires finement ciselés.



Impressionnée par la qualité d’accueil qui lui fut réservé, l’invitée d’honneur de cette septième édition Diana Haddad a déclaré lors de la conférence de presse organisée à cette occasion, qu’elle adore le caftan marocain.



"Je sens que sa magnifique conception, ainsi que les traditions et valeurs marocaines sont plus proches des miennes", a confié la diva libanaise, qui a chanté l’une de ses nouvelles chansons devant le public de "Caftan Mazagan".



Par ailleurs, des exposants ont, pour leur part, déclaré que Caftan Mazagan est l’occasion de promouvoir l’art de vivre Mazaganais à travers des produits reflétant l’image d’une région du royaume attachée à sa tradition et ouverte sur la modernité, mais peu connue de beaucoup de gens.



Créée en 2009 à El Jadida, l’Association Mains Blanches, a organisé de nombreux événements culturels, dans l'objectif de promouvoir l’artisanat dans la région de Doukkala, d’affiner la création des artisans, de créateurs régionaux et de les mettre sur le devant de la scène nationale et même internationale et ce, à travers leur participation à plusieurs salons et l’organisation d’événements pour mettre en valeur ces actions.



