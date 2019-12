COP25: le Maroc poursuit ses actions en faveur du climat dans le cadre d'une approche "ambitieuse et solidaire"

Le Maroc poursuit ses actions en faveur du climat, sous le leadership du roi Mohammed VI, dans le cadre d’une approche "ambitieuse et solidaire", a souligné, lundi à Madrid, le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.



"Le Royaume du Maroc poursuit, sous le leadership et l’implication personnelle du roi, le développement de ses interventions et ses actions aux niveaux national, régional et international dans le cadre d’une approche ambitieuse et solidaire", a affirmé M. El Otmani lors du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement tenu dans le cadre de la COP25.



Dans ce contexte, le Maroc a lancé plusieurs stratégies et programmes en vue de dépasser l’objectif visant à réduire de 42% ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, a relevé le chef du gouvernement lors de cette rencontre de haut niveau présidée par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et la présidente de la COP25, la ministre chilienne de l’Environnement, Carolina Schmidt.



Le Maroc ambitionne également d’augmenter à 52% sa capacité de production électrique à partir des énergies renouvelables en 2030, a-t-il rappelé, faisant part de l’engagement du Royaume d’œuvrer pour davantage d’implication des jeunes et de la société civile dans la lutte en faveur de la cause climatique et ce à travers plusieurs initiatives.



Par ailleurs, M. El Otmani a indiqué que l’Afrique, le continent le plus exposé de manière injuste aux effets du changement climatique, est au centre des efforts visant à honorer les engagements internationaux en faveur de l’environnement, appelant à soutenir davantage les pays africains dans leurs efforts en la matière.



A cet égard, le Maroc a œuvré à l’activation des Commissions Climat du Bassin du Congo et pour la région du Sahel, ainsi que des initiatives Triple A (Adaptation de l'Agriculture Africaine) et Triple S (Soutenabilité, Stabilité et Sécurité) lors du 1er Sommet Africain de l'Action tenu en marge de la COP22 de Marrakech, a poursuivi le responsable marocain.



Ces initiatives, qui constituent une plateforme multisectorielle pour l’investissement, doivent bénéficier de l’appui nécessaire auprès des mécanismes internationaux de financement dans le domaine climatique, a-t-il insisté.



"Nos efforts collectifs pour instaurer une approche volontariste, juste et durable pour le climat doivent nous guider pour élever nos ambitions en matière de lutte contre le dérèglement climatique", a ajouté M. El Otmani, se disant convaincu que cette COP va donner un nouvel élan à la dynamique enclenchée par le Sommet de l’ONU sur le Climat tenu en septembre dernier.



"Nous devons agir avec courage, ambition et détermination pour édifier un avenir meilleur et une vie digne. Nous sommes à temps pour agir et éviter le pire", a conclu M. El Otmani.



La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25) se tient du 2 au 13 décembre avec la participation de représentants de 196 pays, dont le Maroc, afin de prendre des mesures qui seront cruciales pour la suite du processus de l’ONU Changements climatiques.



Le Royaume est représenté à cet événement par une importante délégation conduite par le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, et composée du ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Aziz Rebbah, de la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, et de l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.



Ce sommet sur le climat mobilisera une cinquantaine de dirigeants mondiaux, des chefs d'Etat et de gouvernement, des présidents des institutions de l'Union européenne (UE) et des hauts représentants d'institutions internationales, telles que l'OCDE et la Banque inter-américaine de développement (BID), en vue de débattre des moyens de faire face aux défis du changement climatique.