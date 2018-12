COP24: les négociations du Sommet vers une solution médiane (ministre polonais)

S’exprimant lors d’une réunion d’évaluation dans le cadre des travaux de la 24-ème conférence des parties signataires de la Convention-cadre de l’ONU sur le changement climatique, le ministre polonais a souligné que les discussions au niveau des gouvernements et des experts ont démontré que toutes les parties concernées sont animées d’une grande volonté afin de parvenir à une solution médiane et rapprocher les positions des différents participants.



Les discussions thématiques bilatérales et multilatérales ont été entamées à des rythmes différents, mais en général elles ont pris une même direction en vue de parvenir à une solution médiane mutuellement acceptable par les pays concernés par l'accord des Nations Unies, a indiqué le ministre polonais.



Selon lui, il ne faut pas laisser échapper l'occasion qu'offre cette conférence afin de parvenir à des solutions efficaces tant attendues et ce, à travers une volonté commune visant avant tout à parvenir à une solution médiane.



M. Kowalczyk a, en outre, estimé que la réussite totale requiert la mobilisation collective et des efforts supplémentaires pendant les derniers jours de la conférence et ce en dépit de certaines divergences, relevant que l’adoption d’une solution médiane permettra à la communauté internationale de faire face aux défis et aux impacts des changements climatiques et aussi de construire un avenir écologique à la hauteur des aspirations de la communauté internationale.



Les travaux de la 24è Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique (COP 24) se poursuivront jusqu'au 14 courant.