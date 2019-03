COM2019 à Marrakech : Développer le capital humain pour tirer pleinement parti de la numérisation (Vice-secrétaire générale de l'ONU)

Les pays africains sont appelés à intensifier leurs efforts en matière de recherche et de développement pour profiter du développement technologique et réaliser des percées en termes d'innovation commerciale, a indiqué la responsable onusienne qui s'exprimait lors de la séance inaugurale des sessions ministérielles de la 52è conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique (COM2019) de la Commission économique pour l'Afrique (CEA). Le numérique et le commerce électronique offrent d'énormes opportunités aux populations rurales et à revenus faibles, a-t-elle dit, relevant plusieurs pays du contient sont appelés à augmenter significativement la contribution de l'économie numérique dans le PIB.



Faisant part de la disposition du secrétaire général à collaborer avec l'ensemble des Etats membres dans de comaine, Mme Amina Mohammed a mis l'accent sur la stratégie de financement du programme 2030, laquelle vise à accompagner l'alignement des politiques économiques et financière sur les ODD. Ce processus, a-t-elle expliqué, est tributaire d'une coopération avec les départements des finances de chaque pays.



Après avoir rappelé que cette tratégie s'articule également autour du financement à l'échelle régionale, elle a souligné l'importance accordée au développement des capacités des femmes à travers des initiatives ciblant les jeunes pour mieux cerner la transformation numérique.



Elle a, en outre, estimé que l’investissement dans la jeunesse est indispensable pour une prospérité et une paix durables en Afrique, notant qu'une approche multidisciplinaire et inclusive s'impose en Afrique, un continent qui doit créer 130 millions d'emplois d'ici 2030.



De son côté, la secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, a relevé que les perspectives de croissance de l'Afrique n'ont pas toujours été à la hauteur des ambitions. "L'Afrique doit avoir un taux de croissance supérieur à 10% pour pouvoir répondre aux aspirations et aux rêves de sa population", a-t-elle estimé, ajoutant qu'avec une croissance de 3,2% et des perspectives à 3,4% pour l'année prochaine, "nous ne réaliserons jamais les ODD et les objectifs fixés dans l'Agenda 2063 de l'union africaine".



Soulignant l'importance d'une action commune, Mme Songwe a fait observer que "nous connaissons un fort retrait sur la scène multilatérale et ceci en raison du fait que nous avons laissé beaucoup d'entre sur la marge". Toutefois, a-t-elle relevé, "nous pouvons tirer les enseignements de nos expériences et aller vers un système multilatéral qui soit plus réfléchi, plus qualitatif et qui inclut tous les pays africains".



Par ailleurs, la secrétaire exécutive de la CEA a souligné que la création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) va assurer de nouveaux débouchés pour les marchandises africaines.



"Nous sommes convaincus qu'avec un marché de 2 milliards de consommateurs les objectifs fixés sont à notre portée", a-t-elle estimé, précisant que la CEA prévoit que l'accord de création de cette zone va permettre une augmentation de 50% des PIB des pays africains.



La COM2019, qui se tient du 20 au 26 mars sous le thème "la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique : Une stratégie pour l'Afrique", met l'accent sur les apports du numérique, aussi bien au développement des échanges économiques en Afrique que sur le plan du renforcement des politiques budgétaires nationales et ainsi que sur l'amélioration de la collecte des recettes fiscales.