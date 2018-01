CHAN Maroc-2018: Le Soudan en demi-finales aux dépens de la Zambie (1-0)

Saifeldin Malik Bakhit Maki a inscrit la seule réalisation soudanaise à la 32è minute du jeu.



En demi-finale, Sokoor Al Jediane (les Faucons de Jediane), qui s’étaient qualifiés deuxièmes du groupe A derrière le Maroc, rencontreront le vainqueur de l’autre quart de finale opposant le Nigeria à l’Angola.



De son côté, la sélection nationale marocaine s'est qualifiée pour les demi-finales suite à sa victoire face à la Namibie par 2 buts à 0, plus tôt dans la soirée au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



Les deux réalisations du Maroc ont été inscrites par Ayoub El Kaabi (36è), auteur de son sixième but de la compétition, et Salaheddine Saidi (55è).



Les Lions de l’Atlas connaîtront leurs adversaires au dernier carré à l’issue du match qui opposera, dimanche, le Congo à la Libye. (MAP)