CHAN Maroc-2018: La Libye élimine le Congo aux tirs au but (5-3) et affronte le Maroc en demi-finale

Dans le temps réglementaire de cette rencontre, Saleh Taher Saeid avait ouvert le score pour les Chevaliers de la Méditerranée au quart d’heure de jeu, avant que Junior Makiesse Mouzita n’égalise la mise pour les Congolais à la 32ème minute.



Plus tôt dans la soirée, la sélection nigériane avait validé son billet pour les demi-finales du CHAN, après sa victoire au bout des prolongations au Grand Stade de Tanger, sur son homologue angolaise par 2 buts à 1. Les Palancas Negras avaient pourtant surpris les Nigérians, en inscrivant le premier but par Vladimir Etson Antonio Felix à la 56è minute du jeu. Les Super Eagles avaient remis les pendules à l’heure aux derniers souffles de la rencontre (90è+2) par le biais d’Anthony Okpotu. Affectés mentalement après cette égalisation, les Angolais avaient encaissé le deuxième but à la quatrième minute de la deuxième prolongation par Okechukwu Gabriel.



Aux demi-finales qui auront lieu mercredi prochain, le Maroc, qui a pris le dessus sur la Namibie (2-0), affrontera la Libye (16h30 GMT) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, alors que les Nigérians joueront au Grand stade de Marrakech (19h30 GMT) face au Soudan, vainqueur de la Zambie (1-0).