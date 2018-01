CHAN Maroc-2018 (Groupe C/2ème journée): Victoire du Nigeria face à la Libye (1-0)

La sélection nigériane de football s'est imposée face à son homologue libyenne par 1 but à 0, vendredi soir au Grand stade de Tanger, en match de la deuxième journée du premier tour (groupe C) du Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018).



L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Sunday Adeyemi Faleye à la 79è minute du jeu.



Après cette victoire, les Super Eagles arrachent la première place du groupe C avec 4 points, à une unité devant leurs adversaires du soir.



Le Rwanda et la Guinée équatoriale s’affrontent, un peu tard dans la soirée, dans l’autre match de ce groupe.



Lors de la première journée, la Libye avait battu la Guinée équatoriale (3 -0), alors que le Nigeria et le Rwanda s'étaient quittés sur un nul blanc.