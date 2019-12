CHAN-2020 (Préparation): Les Lions de l'Atlas en stage du 30 décembre au 3 janvier

La sélection nationale des joueurs locaux effectuera, du 30 décembre au 3 janvier, un stage de préparation à huis clos au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora, annonce la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Ce stage s'inscrit dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas à la phase finale du prochain Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) prévu en avril 2020 au Cameroun, a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.



Voici, par ailleurs, la liste des 24 joueurs convoqués au stage:



1. El Mejhed Hicham (Ittihad de Tanger)



2- Mohamed Amsif (Fath Union sport) 3- Mohamed Baayou (AS.FAR)



4- Tarik Astati (Ittihad de Tanger)



5- Anas Daou (Racing Casablanca)



6- Jamal Harkass (Mouloudia d'Oujda) 7- Abdellah Khafifi (Mouloudia d'Oujda) 8- Imad Attaf Allah (Renaissance de Zemamra)



9- Ismail Khafi (Mouloudia d'Oujda)



10- Ayoub Bouchta (Renaissance de Zemamra)



11- Saad Lamti (Renaissance de Zemamra)



12- Abdelmounaim Boyouil (AS. FAR)



13- Omar Jariri (AS. FAR)



14- Imad Errahouli (AS.FAR)



15- Fayçal Haddadi (Chabab Mohamedia)



16- Ismail El Moutarajji (Chabab Mohamedia)



17- Reda Jaadi (Fath Union Sport)



18- Anas Bach (Fath Union Sport)



19- Chouiab El Maftoul (Difaâ d'El Jadida)



20- El Mehdi Karnass (Difaâ d'El Jadida)



21- Nabil Jaadi (Raja de Béni-Mellal)



22 Zakaria Fati (Youssoufia de Berrechid)



23- Oussama Lamlioui (Tihad de Casablanca) 24- Marouane Zila (Tihad de Casablanca).