CHAN 2018: Les Lions de l'Atlas accèdent aux demi-finales pour la première fois

La sélection marocaine de football des joueurs locaux s’est qualifiée pour la première fois de son histoire en demi-finale du Championnat d’Afrique des Nations, en prenant le dessus sur la Namibie par 2 buts à 0, samedi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



Lors de cette rencontre, l’entraîneur national Sellami a placé sa confiance dans la même composition qui a débuté et signé les deux premières victoires, avec un ou deux changements dans chaque zone de jeu.



Jawad El Yamiq a remplacé Nayef Aguerd, Badr Boulhroude a été titularisé au lieu d’El Mehdi Barrahma et Achraf Bencharki a débuté sur le côté droit, aux dépens de Zakaria Hadraf.



Dès l’entame du match, les Lions de l’Atlas ont pris les choses en main, laissant peu d'espace aux Namibiens pour imposer leur jeu.



A la 5ème minute, une accélération d’El Haddad, très actif sur le côté gauche, met Achraf Bencharki dans une situation de face-à-face devant le portier namibien Loydt Jaseuavi Kazapua, mais le tir du joueur marocain passe loin au-dessus de la barre transversale.



El Haddad s'est encore distingué sur un corner croisé par la tête de Benoun, mais le ballon a été de nouveau repoussé par Kazapua.



Dix minutes avant la fin de la première période, le buteur des Lions de l’Atlas, Ayoub El Kaabi, a fait étalage de son intelligence et sens de démarquage pour ouvrir le score, consacrant par là même sa place en tête du classement des buteurs de la compétition (6 buts).



Les Nationaux ont entamé la seconde mi-temps avec le même esprit marqué par un jeu ultra-offensif qui n'a pas tardé à porter ses fruits, puisque Salaheddine Saidi a inscrit le deuxième but à la 55ème minute.



Dans l'autre match de ce groupe, la sélection soudanaise de football s'est aussi qualifiée pour les demi-finales du CHAN Maroc-2018, en battant la Zambie par 1 but à 0, au Grand stade de Marrakech.



Saifeldin Malik Bakhit Maki a inscrit la seule réalisation soudanaise à la 32è minute du jeu.



En demi-finale, Sokoor Al Jediane (les Faucons de Jediane), qui s’étaient qualifiés deuxièmes du groupe A derrière le Maroc, rencontreront le vainqueur de l’autre quart de finale opposant le Nigeria à l’Angola, alors que les Lions de l'Atlas connaîtront leurs adversaires au dernier carré à l’issue du match qui opposera, dimanche, le Congo à la Libye.