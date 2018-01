CHAN-2018 - Le Nigeria en demi-finales face au Soudan

Le Nigeria, qui a battu l'Angola 2-1 après prolongation dimanche, affrontera en demi-finale du CHAN-2018 le Soudan, vainqueur de la Zambie 1-0 samedi.



Les Nigérians, l'un des favoris pour la victoire finale en compagnie notamment du Maroc, pays-hôte, ont même été menés 1-0 après l'ouverture du score par Vladimir Antonio (56e) pour l'Angola et n'ont arraché le droit d'aller en prolongation que dans les derniers instants du temps réglementaire, grâce à Anthony Okpotu.



Le but de la qualification nigériane a été marqué par Gabriel Okenchukwu (109e).



Samedi, le Maroc a tranquillement validé son ticket pour le dernier carré en battant 2-0 la Namibie, surprenante quart de finaliste à sa première participation.



Le Maroc aura pour adversaire, mercredi, le vainqueur du dernier quart de finale entre le Congo et la Libye.