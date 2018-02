CHAN 2018 - Le Maroc et le Nigeria en finale

Le Maroc a fait un pas de plus pour remporter le 5e Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en battant en demi-finale et après prolongations la Libye grâce à doublé de Ayoub El Kaabi (73, 97), El Karti scellant la victoire à la 117e sur penalty envoyant le Maroc en finale. Pour la Libye, Khalifa avait égalisé à la 86e.



Avec huit buts au compteur, El Kaabi est le meilleur buteur du tournoi, qui n'accueille que des joueurs évoluant dans leur pays d'origine. Les Lions de l'Atlas se retrouvent en finale 14 ans après celle perdue contre la Tunisie en 2004.



Dans l'autre demi-finale le Nigeria l'a emporté sur le Soudan 1-0 à Marrakech, Gabriel Okechukwu marquant à la 16e minute le seul but d'un match où les deux équipes ont terminé à 10.



Samedi la Libye et le Soudan disputeront la petite finale à Marrakech (20h00/19h00 GMT).



La finale aura lieu dimanche à Casablanca à 20h00/19h00 GMT. (avec afp)