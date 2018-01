CHAN-2018 - Le Maroc en demi-finales, El-Kaabi dans l'histoire

Le jeune attaquant de 24 ans, qui a ouvert le score à la 36e minute en reprenant de près un ballon de Walid El-Karti, est ainsi devenu le meilleur marqueur du Championnat d'Afrique des nations, compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent, avec ce 6e but, soit un de plus que le Zambien Given Singuluma lors de la première édition, il y a neuf ans.



El-Kaabi, auteur de cinq buts en deux matches de phase de poule, peut encore augmenter son total face au Congo Brazzaville ou la Libye en demi-finale, mercredi, suivie le cas échéant d'une finale ou du match pour la troisième place.



Si le jeune attaquant continue à briller et à marquer, il pourrait intéresser le sélectionneur national du Maroc, Hervé Renard, dans l'optique du Mondial-2018 en Russie.



La Namibie, qui participe à sa première phase finale du CHAN, s'est créée quelques occasions sans parvenir à tromper le gardien local, Mohammed Nahiri a même envoyé un coup franc sur la barre transversale.



Dans l'autre quart de finale du jour, le Soudan, deuxième derrière le Maroc dans le groupe A, a battu la Zambie 1-0 et aura pour adversaire le vainqueur de la rencontre entre l'Angola et le Nigeria dimanche.



Le projet d'introduire l'assistant vidéo à l'arbitrage (VAR) à partir des quarts de finale a finalement été abandonné, a annoncé un porte-parole de la CAF sans donner de date d'une éventuelle mise en place du système. (Avec afp)