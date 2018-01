CHAN-2018 - Demi-finales Maroc-Libye et Nigeria-Soudan

Le Maroc, impérial en poule et en quart de finale avec neuf buts marqués (1 seul encaissé) en quatre matches dont six par le seul Ayoub El-Kaabi, partira favori devant son public. La Libye a dû, en effet, disputer la prolongation et n'a obtenu son ticket, face au Congo Brazzaville, qu'aux tirs au but (5-3). De plus, le pays-hôte, jouant samedi, a disposé d'un jour de plus de repos.



Dimanche après-midi, le Nigeria a aussi été poussé en prolongation avant de battre l'Angola 2-1. Il affrontera le Soudan, vainqueur de la Zambie 1-0 samedi, pour une place en finale, dimanche prochain.



Les Nigérians ont même été menés 1-0 après l'ouverture du score par Vladimir Antonio (56e) pour l'Angola et n'ont arraché le droit d'aller en prolongation que dans les derniers instants du temps réglementaire, grâce à Anthony Okpotu (90e+1).



Un coup franc rapidement exécuté par Rabiu Ali, le deuxième joueur le plus âgé du CHAN-2018 à 37 ans, a mis Okpotu en position, et il n'a pas raté l'occasion de garder en vie les Super Eagles bis.



Le but de la qualification nigériane a été marqué par Gabriel Okenchukwu après un exploit personnel et un beau slalom dans la défense adverse (109e).



Samedi, le Maroc a tranquillement validé son ticket pour le dernier carré en battant 2-0 la Namibie, surprenante quart de finaliste à sa première participation. Grâce à un nouveau but, son 6e dans cette compétition, Ayoub El-Kaabi est devenu le meilleur buteur du CHAN et frappe désormais à la porte de la sélection nationale en vue du Mondial-2018 en Russie.