CGEM/Maroc : nouvelle réunion du Conseil d'administration fixée au 28 octobre

Le Conseil d'Administration de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) tiendra, le 28 octobre courant, une nouvelle réunion, consacrée notamment à l’approbation de la nomination d'un Directeur général délégué.



Au terme d'une réunion d'échanges et de concertation tenue mercredi avec la participation de 33 des 72 membres de droit du Conseil, il a été pris acte de la démission de M. Salaheddine Mezouar de la présidence de la CGEM, indique un communiqué de l'organisation patronale.



Cette réunion a été une occasion pour les membres réunis "d’exprimer à l’unanimité, leur volonté d'assurer la période de transition dans un esprit d'unité, de responsabilité et de continuité, dans l’intérêt du secteur privé", ajoute-t-on de même source.



Outre la désignation d'un Directeur général délégué, l’ordre du jour de la prochaine réunion comporte différents points, notamment l'organisation des élections futures et la gestion des affaires courantes et gouvernance.



Il s’agit aussi des propositions de la CGEM concernant le projet de Loi de Finances 2020, le bilan de la deuxième édition de l'Université d'été de la CGEM, la nomination du Président par intérim de la Commission Financement, la reconduction du mandat du Président de la CGEM-MEM (Marocains Entrepreneurs du Monde) et l'initiation du processus électoral de la Fédération de l'Enseignement Privé.