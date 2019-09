CEDEAO : un sommet extraordinaire sur le terrorisme samedi à Ouagadougou

Le président de la commission de Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Jean Claude Kassi Brou a annoncé, mercredi, qu'un sommet extraordinaire de l'organisation sur le terrorisme se tiendra samedi prochain à Ouagadougou au Burkina Faso, ont rapporté des médias locaux.



"Nous sommes confiants que ce sommet va être non seulement important, mais il marquera également un tournant dans la lutte contre le terrorisme dans notre région", a déclaré M. Brou qui est venu faire le point des préparatifs au président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, qui est également président en exercice du G5 Sahel.



M. Kaboré a, pour sa part, souligné à l'occasion que le phénomène du terrorisme n'a pas de frontières, précisant que "tous les pays de la région sont concernés". "Ce sommet sera alors une occasion pour nous, de prendre ensemble des mesures fortes et urgentes, à l'échelle régionale, pour enrayer le terrorisme dans notre espace communautaire", a-t-il fait savoir.



Le sommet extraordinaire de Ouagadougou est une recommandation de la dernière session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, tenue en juin dernier à Abuja au Nigeria.