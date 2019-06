CEDEAO : trois propositions pour la dénomination de la monnaie unique

Le choix de la future monnaie unique des Etats de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dont le lancement est programmé pour 2020, se fera entre trois propositions retenues, en l'occurrence "ECO", "AFRI" ou "KOLA".



A l'issue d’une réunion, mardi à Abidjan, des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du bloc régional, un "consensus" s’est dégagé sur la dénomination de la monnaie unique de la CEDEAO, selon le projet de rapport de cette réunion, relayé par des médias locaux.



Le document indique qu'à "l’issue des échanges, un consensus s’est dégagé sur une dénomination comme monnaie unique. Toutefois, un accord n’a pu être trouvé pour le symbole".



Concernant le nom de la monnaie unique, la réunion a été informée que le Groupe de travail sur le nom et le symbole, a "retenu trois noms pour la monnaie unique de la CEDEAO sur un ensemble de 13 propositions soumises à son appréciation".



Par ordre, les noms proposés sont "ECO", "AFRI" ou "KOLA", souligne le projet de rapport, notant que "les choix de ces noms ont été opérés sur la base des critères pondérés préalablement définis", prenant en compte l’identité de la CEDEAO (40%), la signification (25%), la facilité de prononciation (20%) et la créativité (15%).



Par ailleurs, le président de la Commission Jean-Claude Brou a relevé que les ministres ont, au cours de la rencontre, insisté sur la convergence macroéconomique au regard des tailles des différentes économies de la région.



La convergence, souligne-t-il, "dépend des efforts des pays et il y a des critères de premier rang et de deuxième rang" que les Etats membres de la CEDEAO "doivent continuer à respecter pour aller à cette monnaie unique". La réunion d'Abidjan de la Commission de la CEDEAO, tenue du 17 au 18 juin, avait pour objectif d’examiner les rapports du Comité technique tenu du 13 au 15 juin, du Groupe de travail sur le régime de change, le cadre de politique monétaire, le nom et le symbole de la monnaie unique.



La rencontre a réuni les gouverneurs des banques centrales de la BCEAO, de la Banque centrale de la Guinée (BCRG), la Banque centrale du Ghana (BoG), la Banque centrale de la Gambie (CBG), la Banque centrale du Libéria, la Banque centrale du Nigeria (CBN) et la Banque centrale de la Sierra Leone (BSL).