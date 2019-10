CCME : "Brûler le drapeau marocain à Paris est un outrage à l’un des emblèmes de la souveraineté nationale et une offense à la dignité des Marocains"

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger a condamné avec « la plus grande fermeté le comportement lâche et abominable de certains individus qui ont brûlé le drapeau national », lors d’une marche organisée à Paris le 26 octobre 2019 par des activistes du RIF.



« Il s’agit d’un délit de blasphème à la sacralité de la souveraineté nationale et d’une offense à la dignité de tous les Marocains où qu’ils soient », a dénoncé le CCME.



Suite à cet acte odieux, M. Abdellah Boussouf, Secrétaire général du CCME, a affirmé que « toute atteinte au drapeau national est un acte criminel qui ne peut en aucun cas être considéré comme une expression de la liberté. »



« Ce comportement barbare offense des générations de Marocains qui ont consenti d'énormes sacrifices pour l'indépendance, l'intégrité territoriale, le développement et le progrès du Maroc », a-t-il fustigé.



Le conseil rappelle également les efforts incommensurables que des générations d’immigrés marocains ont déployé pour la défense des intérêts de la nation et leur attachement à l’identité marocaine qui se définit par sa diversité, son ouverture et sa tolérance, des valeurs que des parents marocains à l’étranger ont tenu à transmettre à leurs enfants et à incarner au quotidien.



« De telles méthodes provocatrices ne pourront donc atteindre ni la cohésion nationale ni l’attachement inaltérable des Marocains du monde à leur partie et à leur Roi qu’ils ne cessent d’exprimer à toutes les occasions », a prévenu le CCME.