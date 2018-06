CCM/Maroc: La Commission d'aide à l’organisation des festivals cinématographiques octroie un soutien de plus de 5,8 MDH

La Commission, qui s'est réunie au siège du Centre Cinématographique Marocain (CCM), a examiné 21 dossiers de demande de soutien et a reçu les organisateurs des festivals et manifestations qui ont présenté et défendu leurs projets, indique un communiqué du CCM.



Ainsi, la Fondation du Festival international de cinéma méditerranéen de Tétouan, organisatrice de la 24ème édition de cette manifestation cinématographique, bénéficiera d'un soutien de 1.700.000DH, alors que la 7ème édition du Festival maghrébin du film d'Oujda, organisée par l'Association Ciné Maghreb, recevra 800.000 DH, la 10ème édition du Festival international du film documentaire d'Agadir (Association de Culture et d'Education par l'Audiovisuel) recevra, quant à elle, 700.000 DH. De même, 600.000 DH seront alloués à la 17ème édition du Festival international de cinéma d'animation de Meknès (Fondation Aicha), un montant similaire à la 7ème édition du Festival international du cinéma de Dakhla (Association d'animation culturelle et artistique dans les provinces du Sud), 150.000 DH à la 9ème édition du Festival international du film environnemental de Chefchaouen (association Talassemtane pour l'environnement et le développement).



En outre, 150.000 DH seront réservés à la 11ème édition du Festival Issni N'Ourgh International du Film Amazighe (Association Issni N'Ourgh Agadir), 120.000 DH à la 19ème édition du Festival Sidi Kacem du Cour-métrage Marocain (Association Ciné-Club) et un montant similaire à la 7ème édition du Festival Oued Noun du cinéma à Guelmim (Association des jeunes créateurs).



De leur côté, la 6ème édition de la Rencontre nationale du cinéma de la marge (Association Achacha Alfiddia), la 10ème Rencontre Internationale Souss du Court Métrage à Ait Melloul (Atelier Commedia de la Création Cinématographique/Ait Melloul) et le 7ème Festival international du documentaire des droits de l'Homme (Centre Sud du Septième Art de Guelmim) recevront respectivement 120.000 DH.



Par ailleurs, le 12ème Festival Handifilm de Rabat (Association Handifilm de Rabat) bénéficiera de 80.000 DH , le 17ème Festival international du cinéma et de l'éducation de Fès (Association Espace de créativité pour le cinéma et le théâtre) et le 5ème Festival Benguerir de Cinéma (Association Panorama de Culture et Développement/Benguerir) recevront 70.000 DH respectivement, tandis que le 5ème Festival du Film "Cap Spartel" (L'Observatoire Marocain de l'Image et des Médias/ Tanger) recevra 60.000 DH.



La 11ème Rencontre Had Kourt du Cinéma et des Jeunes (Fondation Had-Kourt pour la Culture et le Développement), le 2ème Festival Tafsut du Maghreb Amazigh Cinéma de Tafraout (Association Anaruz pour le développement et la communication), le 2ème Festival Rif du film amazigh (Association Atelier de cinéma Tétouan), la 2ème rencontre de cinéma de société de Bir Mezoui (Association Chourouk pour la culture et le développement) recevront 60.000 DH respectivement, alors que le 6ème Festival International Tetaouine d'amour et de paix bénéficiera de 40.000 DH.



La Commission d'aide à l'organisation des festivals cinématographiques s'est réunie sous la présidence de M. Sobhallah Elrhazi et en présence de ses membres Mmes Latifa Mouftaqir, Saadia Attaoui, Nadia Niazi et Zineb Semmar et MM. Jilali Ferhati, Moulay Rachid Fekak, Mohammed Chouika et Hassan El Mouttaqi, selon le communiqué.