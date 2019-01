CAN (U17) Tanzanie-2019: les Lionceaux de l'Atlas en stage de préparation à Rabat (FRMF)

Lors de cette édition, le onze national évoluera dans le groupe B aux côtés du Sénégal, du Cameroun, vainqueur de la compétition en 2003 et de la Guinée. La poule A comprend, quant à elle, la Tanzanie, le Nigéria, double champion d’Afrique 2001 et 2007, l’Angola et l’Ouganda, qui jouera sa première Coupe. A cet effet, l’entraineur national, Jamal Sellami a fait appel à seize joueurs pour effectuer ce stage, qui se poursuivra jusqu’au 31 janvier:



Voici la liste des joueurs convoqués :



1.Reda Ousmama Académie Mohammed VI



2.Taha Mourid Wydad Athletic Casablanca



3.Yassine Zoubir Raja Club Athletic



4.Youssef Oujdal Académie Mohammed VI



5.Anass Nanah Académie Mohammed VI



6.Oussama Tirkeline Académie Mohammed VI



7. Akram Nakkach Académie Mohammed VI



8. Mohamed Amine Sahel Académie Mohammed VI



9.Taoufik Bentaib Académie Mohammed VI



10.Ayoub Mouloua Mouloudia Club Oujda



11.Marouane Ouhrou Ittihad Khemisset



12.Oussama Zamraoui Raja Club Athletic



13.Achraf Ramzi FUS Rabat



14.Jihad Moussali FUS de Rabat



15.Oussama Ait Laasri FUS de Rabat



16.El Mehdi Maouhoub FUS de Rabat