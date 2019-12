CAN Tunisie 2020: Le Maroc s'incline face à la Tunisie en amical (17-24)

La sélection nationale de handball s'est inclinée lundi à Radés face à son homologue tunisienne (17-24) en match amical qui s’inscrit dans le cadre de la préparation du cinq national en prévision de la Coupe d'Afrique des nations, prévue du 16 au 26 janvier en Tunisie.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération Royale Marocaine de Handball (FRMH), M. Adli Hanafi a souligné que l'équipe nationale a joué un "match important" avec les champions d’Afrique.



Cette rencontre est une occasion pour connaitre le niveau du cinq national, ainsi que les points de force et ses faiblesses pour rectifier le tir lors des prochains matchs, a-t-il expliqué.



Il a ajouté qu'il est encore temps pour se préparer, notant que le résultat du match est un signe de bon augure pour l'équipe nationale marocaine avant le prochain championnat d'autant plus qu'il s'est avéré qu'il n'y a pas de grande différence entre le niveau des deux équipes, avec quelques erreurs techniques.



Il a souligné qu'en jouant d'autres matchs amicaux, avec les équipes du Nigeria, de la Libye et de l'Iran et avec certains clubs tunisiens, l’équipe nationale sera en mesure d'améliorer ses performances, se déclarant optimiste quant à l’avenir de cette sélection lors du Championnat d'Afrique.



Dans le cadre de sa préparation, la sélection nationale devra affronter l’étoile sportive de sahel vendredi prochain à Sousse et le Nigéria dimanche à Hammamet avant de se rendre le 8 janvier à Antalya en Turquie pour d’autres matchs en amicale face notamment à l’Iran et Bahreïn.