CAN 2019 : un arbitre camerounais pour Maroc-Côte d'Ivoire

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre camerounais Alioum Neant pour officier le match Maroc-Côte d’Ivoire, qui sera disputé vendredi pour le compte de la 2ème journée (Groupe D) de la Coupe d'Afrique des Nations Egypte-2019.



Alioum Neant, qui en est à sa 5ème participation d'affilée à la CAN, sera secondé par deux autres camerounais tandis que le Congolais Jean Didi Masimba a été choisi comme 4ème arbitre.



L'arbitre camerounais, 37 ans, avait dirigé le match d'ouverture de la compétition entre l'Egypte, pays hôte, et le Zimbabwe.



Les Lions de l'Atlas retrouveront vendredi les Eléphants de la Côte d'Ivoire, alors que, pour le compte du même groupe, la Namibie affrontera l'Afrique du Sud.



Lors de la première journée, les hommes d'Hervé Renard avaient pris le meilleur sur la Namibie (1-0), et les Ivoiriens avaient battu l'Afrique du Sud sur le même score.