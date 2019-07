CAN-2019: six avions militaires pour les fans algériens en cas de finale

Le ministère algérien de la Défense a annoncé vendedi par communiqué qu'il allait "mettre à disposition six avions de transport militaire au profit de 600 supporters algériens" en cas de qualification des "Fennecs" en finale de la CAN-2019.



La décision a été prise par le commandement de l'armée, en coordination avec le Premier Ministre Noureddine Bédoui, peu de temps après la fin des grandes manifestations du vendredi.



Les Algériens s'étaient encore rassemblés en très grand nombre pour la 21e semaine consécutive, pour protester contre le régime et demander, entre autres, la tête de M. Bédoui.



Pour la demi-finale face au Nigeria dimanche, dix vols commerciaux de la compagnie Air Algérie transporteront déjà près de 1.400 supporters des "Fennecs" au Caire, selon des sources concordantes.



Le responsable de la communication d'Air Algérie a indiqué dans une déclaration à l'AFP que sept avions partiront de la capitale et trois autres de chacune des autres grandes villes: Oran (ouest), Constantine (est) et Ouargla (sud).



La logistique pour la billetterie et le déplacement de l'aéroport au stade sera gérée par un organisme public de tourisme.



Les supporters devront regagner l'Algérie dans la nuit de dimanche à lundi après la demi-finale.



Certains observateurs pensent que ces fans resteront au-delà de dimanche si jamais la sélection algérienne accède à la finale, arguant que la plupart de ceux partis pour le match précédent sont restés pour assister à la demi-finale alors qu'ils devaient revenir jeudi soir.



Jeudi soir, klaxons, youyous, feux d'artifices et rassemblements de rue ont eu lieu dans plusieurs villes du pays après la qualification des "Fennecs" pour le dernier carré, ce qui n'était pas arrivé depuis 2010.



L'Algérie, qui a dû passer par la séance de tirs au but pour écarter la Côte d'Ivoire (1-1 a.p., 4-3 tab) en quarts, affrontera le Nigeria dimanche en demi-finale.