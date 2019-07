CAN-2019: les Marocains laissent éclater leur joie après le sacre de l'Algérie (Vidéo)

Après l'élimination surprise de l'équipe nationale du Maroc dès les huitièmes de finale, de nombreux supporters Marocains ont choisi de supporter l'Algérie, et, à chaque victoire des Fennecs, laissaient éclater leur joie à coups de klaxons et de messages de joie sur les réseaux sociaux.



Vendredi, au coup de sifflet final, des Marocains ont célébré le sacre des Fennecs dans plusieurs villes du royaume, et des dizaines de Marocains et d'Algériens en liesse se sont retrouvés des deux côtés de la longue frontière, munis de drapeaux, pour fêter la victoire par-delà la frontière fermée.



Dans un message adressé au président par intérim algérien Abdelkader Bensalah, le roi Mohammed VI a félicité le « peuple algérien frère » pour la « victoire bien méritée » des Fennecs en finale de la CAN face au Sénégal (1-0), vendredi soir, au Caire.



La fraternité entre les deux peuple a poussé un Algérien à escalader le grillage séparant les deux pays pour partager sa joie avec les supporters marocains.